Pour la 5e journée de Ligue Europa Conférence, Villarreal de Nicolas Jackson n’a pas réussi à domicile contre l’Hapoël Beer-Sheva (2-2), ce jeudi.

Première mitigée pour Quique Setién. Deux jours après son arrivée sur le banc de Villarreal en remplacement à Unai Emery, l’ancien entraîneur du FC Barcelone dirigeait son premier match ce jeudi. En Ligue Europa Conférence pour le compte de la 5e journée, son équipe, qui a déjà assuré la première place de son groupe, faisait face à l’Hapoël Beer-Sheva pour essayer d’enchaîner un cinquième succès en autant de matchs.

Finalement, il n’en sera rien. Le Sous-Marin Jaune s’est en effet quitté avec le club israélien sur le score de 2 à 2. Mené au score en début de seconde période, Villarreal a égalisé peu avant l’heure de jeu grâce à Samu Chukwueze (1-1, 57e), avant de prendre l’avantage par l’intermédiaire d’Arnaut Danjuma (2-1, 70). Mais Nicolas Jackson, entrée dans le dernier quart d’heure, et ses partenaires sont concédé un second but.

2-2 ⏱ 90'+6' | 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟. Un Villarreal ya clasificado como primero de grupo desde la jornada anterior, suma un punto en la visita del @HBS_FC con tantos de @chukwueze_8 y @Danjuma.#UECL pic.twitter.com/t7uv5xKmPo — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 27, 2022

