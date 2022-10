Le 14ème rallye Monaco – Dakar (18 au 30 octobre) suit son cours avec des fortunes diverses pour les nombreux pilotes engagés dans la course.

Après une annulation pure et simple de la 6ème étape à cause d’une mauvaise météo, les 7ème et 8ème étapes se sont déroulées sans accroc, avec une constance notée chez la team sénégalaise « Gor Yomboul », toujours à la deuxième place du classement général.

Actuellement en Mauritanie, à 2.089 km de Dakar, le point d’arrivée, les pilotes qui ont déjà traversé les dunes marocaines, ont bravé une étape spéciale de 447.85 km (boucle Akjoutj-Akjoutj) sur des tronçons roulants et des trajectoires hors-piste.

Résultats des courses, dans la catégorie des motos, Botturi a subi une panne mécanique alors que Xavier Flick, moins performant que d’habitude, ont laissé la victoire d’étape à Maurizio Gerini suivi de Svitko. Ce dernier prend la tête du classement général (32h34mn06) collé de près par Gerini +2:46.

Chez les cars et les SSV, sans oublier les camions, la 8ème étape a été remportée par le duo de tête, Gosselin – Crespo (6h14mn00), Jean Dagher et Antoniolli continuent de porter le drapeau sénégalais très haut dans ce rallye.

Le Team sénégalais Gor Yomboul se classe 3e de l’étape du jour sur une boucle mauritanienne de 447.85 kms, les menant de AKJOUJT à AKJOUJT. Le SSV de Jean Dagher est second au Général

En moto, Madou Bocoum sur KTM remonte au Général et s’empare de la 11e place ! Objectif avoué : atteindre le TOP 10 à l’arrivée.