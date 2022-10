Le jeune attaquant sénégalais Nicolas Jacskon s’est exprimé sur son profil Instagram avec un message d’adieu destiné à Unai Emery, son désormais ancien entraîneur.

Alors qu’Unai Emery a choisi de se séparer de Villarreal pour prendre la direction d’Aston Villa après trois belles saisons passées dans le club espagnol, Nicolas Jackson l’a remercié de lui avoir donné sa chance. Le technicien basque de 50 ans restera à jamais l’entraîneur qui a lancé le Sénégalais dans le grand bain en équipe première de Villarreal.

« Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour le club, merci patron ! Tu es celui qui m’a donné l’opportunité de jouer au football professionnel. Je vous en serai éternellement reconnaissant et je vous souhaite bonne chance dans votre nouveau défi professionnell et dans votre vie personnelle », a écrit le footballeur de 21 ans.

Emery a fait débuter l’attaquant au plus au niveau, plus précisément dans LaLiga, il y a un peu plus d’un an, lors d’un match contre le Real Betis. Il a depuis participé à 26 matchs sous la tunique jaune, inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives. Monté en équipe première sous la demande d’Emery, l’ancien du Casa Sports, a participé à tous les matchs de Villarreal (17).

