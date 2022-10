Sorti sur blessure, dimanche, contre l’Atlético Madrid, Youssouf Sabaly n’était pas présent à l’entraînement du Real Betis ce mardi.

Après avoir observé un jour de repos lundi au lendemain de la défaite (1-2) contre l’Atlético Madrid, les joueurs du Real Betis ont repris les entraînements ce mardi pour préparer le déplacement sur la pelouse du Ludogorets Razgrad, jeudi, à l’occasion de la 5e et avant-dernière journée de Ligue Europa. Mais Youssouf Sabaly n’était présent lors de cette séance collective.

Blessé sous la plante du pied, le latéral droit international sénégalais de 29 ans avait été dans l’obligation de céder sa place sur le terrain à un quart d’heure de la fin du match contre l’Atlético Madrid. L’incertitude plane toujours autour de la gravité de sa blessure et donc de son temps d’indisponibilité. D’autant plus que le Real Betis n’a encore apporté plus de précisions.

