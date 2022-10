Au terme de la 2ème édition de l’Open international de Karaté de Dakar, organisée samedi dernier par la Fédération sénégalaise de Karaté et Disciplines associées (FSKDA) au stadium Marius Ndiaye, Sabé Karaté Club a glané 7 médailles dont 5 en or, 1 en argent et en 1 bronze.

Le stadium Marius Ndiaye a ac cueilli, samedi dernier, la 2ème édition de l’Open international de Karaté de Dakar en kata et kumité. L’édition 2022 a été marquée par la pluralité des combats et des démonstrations dans les différentes catégories.

Avec 7 médailles dont 5 en or, 1 en argent et 1 en bronze, Sabé Karaté Club s’est hissé sur la plus haute marche du podium. Aïssatou Simal en kata et en kumité, Maïmouna Niang (-50 kg), Mame Penda Fall (-55 kg), Fatou Ndiaye Diop (+68 kg) et Habib Ndoye (-67 kg) ont décroché les breloques en or.

Sabé KC est suivi au classement général des médailles de Sauvegarde Karaté Club avec 4 médailles (2 or, 1 argent et 1 bronze). Seul pays de la sous-région présent à cette 2ème édition, la Côte d’Ivoire, représentée par Mondibio Kennedy Bah, a remporté le Trophée fair-play. Cet Open international de Dakar est censé permettre aux combattants sénégalais de mieux préparer les Championnats d’Afrique prévus à Durban, en Afrique du Sud, du 28 novembre au 4 décembre.

Avec Stades