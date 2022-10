De titulaire indiscutable au statut de remplaçant, Edouard Mendy doit davantage prendre son mal en patience avant de retrouver les pelouses. Le portier sénégalais est encore sur le banc contre Salzbourg dans le cadre de la 5e journée de Champion League.

Potter a préféré faire confiance à Kepa Arrizabalaga comme le rempart numéro Un. Devant lui, Trevoh Chalobah, Thiago Silva et Marc Cucurella forment la défense. Christian Pulisic et Raheem Sterling assurent les rôles de pistons. Jorginho et Mateo Kovacic forment le double pivot. Enfin, Conor Gallagher accompagne Kai Havertz et Pierre-Emerick Aubameyang en attaque. La formation anglaise évoluera en 3-4-1-2.

Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly est absent de la feuille de match pour blessure. Rappelons qu’en cas de victoire à la Red Bull Arena de Salzbourg, les Blues seront automatiquement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.