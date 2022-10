Face à la presse ce lundi pou aborder les préparatifs de la Coupe du monde 2022 et faire le compte rendu de sa mission de prospection effectué au Qatar du 09 au 16 octobre, le ministre des sports Yankhoba Diattara a édifié sur la composition de la délégation du Sénégal qui ira au Qatar.

En ce qui concerne la composition de la délégation du Sénégal qui ira au Qatar, le ministre des sports a été net et précis sur le nombre exact qui fera le déplacement au Qatar.

Il y aura ainsi outre les 26 joueurs et les 29 membres de l’encadrement technique des Lions, « des officiels qui seront invités par l’État du Sénégal (Ministère des sports) et de la FSF, les membres de la famille des joueurs (2 personnes pour chaque joueur), 150 supporters (80 du 12e Gaindé, 40 d’Allez Casa et 30 de l’ASC Lébougui de Rufisque) et des journalistes et techniciens de médias (hors délégation). » a informé le ministre des sports Yankhoba Diattara en conférence de presse ce lundi soir.

wiwsport.com