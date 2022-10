Après avoir battu Diambars lors de la première journée (2-1), Dakar Sacré cœur a calé face à Guédiawaye FC (0-0) dans le cadre de la 2e journée du championnat national de Ligue 1.

Dominé par le Guédiawaye FC durant une grande partie du match, l’équipe de Dakar Sacré Coeur n’a pas rompu face aux assauts répétés des crabes et a tenu bon pour arracher le match nul. Ainsi vu le déroulement du match, l’entraineur des académiciens s’est estimé heureux de rentrer avec le point du nul dans une partie largement dominée par Guédiawaye FC.

« On a des regrets bien sûr. On a eu des occasions en fin de match même si eux aussi en ont eu sans pour autant les mettre au fond. C’était prévu que Guédiawaye allait nous mettre la pression après leur défaite au premier match. Donc nous sommes satisfaits du point pris à Guédiawaye. Ils n’ont pas été efficaces, nous non plus, donc le partage des points est logique» a déclaré l’entraineur Hassane Fall après le match

Le coach de rappeler que même après ce coup d’arrêt au Stade Ibrahima Boye, l’objectif de DSC reste inchangé pour cette saison. « L’objectif de Dakar Sacré Cœur est comme toujours de former des joueurs pour qu’ils représentent les équipes nationales et qu’ils aillent monnayer leur talents à l’étranger » a t’il fait savoir.

