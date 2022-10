La Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB) a dévoilé, vendredi, le dépouillement du vote des entraîneurs pour les nommés aux distinctions de la saison 2021-2022.

Les nommés pour l’élection du Roi de la saison 2021-2022 du National 1 masculin sont Bara Ndiaye de l’AS Douane, Cheikh Bamba Diallo du DUC et Samba Daly Fall de l’AS Douane. Le titre de Reine de la saison 2021-2022 du National 1 féminin se joue entre Couna Ndao de l’ASC Ville de Dakar, Ndèye Siry Diagne de SLBC et Fatoumata Traoré de DBALOC. Serigne Saliou Guèye de l’USO, Mouhamed Mous tapha Kane de l’US Rail et Abdoul Aziz Mbengue de I’ASC Thiès se disputent la palme de la révélation de la saison en National 1 masculin.

En national 1 féminin, on retrouve pour la même catégorie Mame Coumba Fall de l’ISEG, Ndèye Seynabou Ka Ndoye du re Jaraaf et Regina Diatta de CEMT de Ziguinchor.

Pour rappel, «l’élection définitive des lauréats de la saison sera effectuée dans une deuxième phase par un corps électoral composé de la Direction technique nationale, la Commission fédérale des arbitres, marqueurs et chronométreurs, la Commission des compétitions, la Commission des joueurs et les journalistes sportifs (ANPS). Les autres lauréats de la saison, à savoir le meilleur arbitre, le meilleur commissaire technique et les meilleurs entraîneurs (championnats féminin et masculin) seront égale ment élus», précise un communiqué de la Fédération sénégalaise de Basket-ball (FSBB).

«Les résultats définitifs de l’élection de l’ensemble des lauréats de la saison sportive 2021-2022 seront publiés ultérieurement», indique le texte signé par le Secrétaire général de la FSBB, Ibrahima Niang.