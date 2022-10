Buteur ce dimanche contre Almería, le jeune attaquant sénégalais de Villarreal en a profité pour évoquer son manque de réalisme.

Officiellement monté en équipe première cet été après quelques piges lors de la dernière saison, Nicolas Jackson fait déjà l’unanimité au Stade de La Cerámica. Titulaire de base dans les choix d’Unai Emery et très souvent défendu par son entraîneur, l’ancien joueur du Casa Sports a participé à toutes les rencontres de Villarreal depuis l’entame de cette saison.

Néanmoins, son manque d’efficacité est parfois à déplorer. En 17 matchs, il a loupé des tonnes d’occasions et n’a donc marqué que trois buts et délivré deux passes décisives. Mais contre Almería ce dimanche, il a amélioré ses statistiques. Justement, le footballeur de 21 ans est revenu sur ce but dernière minute qui a permis au Sous-Marin Jaune de venir à bout de son adversaire.

« Il fallait que je sois calme, et j’y suis allé calmement. C’est vrai que c’était à la dernière minute, mais je savais qu’il fallait que je sois patient pour que, si j’ai l’occasion, je puisse marquer », a d’abord indiqué le Sénégalais. « J’ai marqué, mais c’est le travail de toute l’équipe, l’opportunité s’est présentée à moi, et j’en ai profité. Je savais comment marquer sur cette occasion. »

Nicolas Jackson, convoqué en Equipe Nationale lors du dernier rassemblement et qui a sans doute l’ambition d’aller à la Coupe du Monde, évoque aussi son manque de réalisme. « Je joue beaucoup, je n’ai pas eu de chance, mais j’ai travaillé pour profiter de ces opportunités », a-t-il ajouté. Puisque la saison est longue, le natif de Banjul se doit donc poursuivre dans son apprentissage.

