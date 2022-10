Au terme d’un match qu’il a longtemps joué en infériorité numérique, Villarreal a arraché la victoire contre Almería (2-1) grâce à Nicolas Jackson.

Quelle bonne manière de gagner un tel match. À l’occasion de la 11e journée de LaLiga, Villarreal accueillait Almería ce dimanche soir lors d’une rencontre très émotive suite à la disparition, il y a deux jours, de son emblématique vice-président, José Manuel Llaneza. Et le Sous-Marin Jaune a rendu hommage de la plus belle des manières au défunt de 74 ans en s’imposant (2-1).

Mais les hommes d’Unai Emery ont dû s’arracher dans les tous derniers instants dans un Stade de La Cerámica traditionnellement peint en jaune. Alors que Gonzalo Melero a ouvert le score (31e), Alex Baena a égalisé à la 56e. Mais le jeune attaquant de Villarreal, averti à la 50e pour une faute, a écopé d’un second carton jaune et donc d’expulsion pour avoir mis son maillot sur sa tête, lors de la célébration.

En infériorité numérique, les vainqueurs de la Ligue Europa en 2021 ont dominé le reste du match et finissent par l’emporter grâce à… Nicolas Jackson. Idéalement servi par Dani Parejo, le jeune attaquant sénégalais s’en va seul au but et ne se loupe pas devant le gardien Fernando Pacheco. Le deuxième but de la saison en Championnat pour l’ancien du Casa Sports permet à Villarreal de remonter à la 7e place.

#VillarrealAlmería | 2-1 ⏱ 90'+4' | FINAL. ESTA CAMISETA VALE POR UN MILLÓN DE EXPULSIONES. pic.twitter.com/foD42AkQXP — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 23, 2022

