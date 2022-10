Vainqueur deux à zéro contre Cneps Excellence, le Teungeuth FC a fait le carton plein et reste seul leader du championnat après deux journées de championnat.

Après avoir battu l’AS Douanes lors de la première journée du championnat de Ligue 1 le weekend dernier, Teungueth FC récidivé cet après midi contre le Cneps Excellence. Les Rufisquois n’ont fait qu’une bouchée des Thièssois au stade Maniang Soumaré (0-2) grâce à des réalisation de Mbaye Jacques et Mactar Koita.

Trois buts marqués, zéro encaissé et deux victoires en deux matchs, tous les voyants sont au vert pour l’équipe de Mbaye Badji actuellement seule formation à remporter ses deux premières rencontre de championnat. Le TFC a doublé Génération Foot, Casa Sports, DSC et Stade de Mbour et reste actuellement seul leader de la Ligue 1.

Le Cneps quant à lui est dernier du championnat car n’ayant encore marqué aucun point pour le moment au tableau.

𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲𝗲𝗲𝗲𝗲𝗲𝗲𝗲𝗲 | 2️⃣-0️⃣ Nous sommes à la fin de cette rencontre avec une belle victoire, avec des réalisations de Mbaye Jacques et de Moctar Koita. #teunguethcaakanam #allezrio pic.twitter.com/fvg9y1Ylha — Teungueth FC (@TeunguethFc) October 23, 2022

