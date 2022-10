L’Equipe Nationale Féminine du Sénégal connaît ses adversaires en cas de qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2023.

L’Equipe Nationale Féminine du Sénégal est plus que jamais fixée. Alors qu’elles s’apprêtent à disputer les barrages pour la Coupe du Monde contre Haïti puis contre Chili en cas de victoire face aux Grenadières (au mois de février prochain), les Lionnes connaissent leurs adversaires en cas d’accession à la phase de groupes.

Les joueuses de Mame Moussa Cissé ont en effet été tirées dans le Groupe D en compagnie de l’Angleterre, Championne d’Europe, du Danemark, 3e de sa poule lors du dernier Euro, et de la Chine, Championne d’Asie. Un groupe extrêmement relevé ? C’est peu dire. Mais les Lionnes savent quoi faire bien avant. Elles doivent faire le boulot lors des barrages pour espérer prendre part à la phase de poules de la Coupe du Monde. Ce qui serait une très grande première.

Directement qualifiés pour cette phase de groupes, l’Afrique du Sud, le Maroc, la Zambie et le Nigeria ont été également fixés. Championnes d’Afrique, les Banyana Banyana affronteront la Suède, l’Italie et l’Argentine dans le Groupe B. Les Lionnes de l’Atlas (Groupe H) croiseront le fer avec l’Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud. L’Espagne, le Costa Rica et le Japon s’opposeront à la Zambie dans le Groupe C, alors que le Nigeria est dans le Groupe B avec l’Australie, la République d’Irlande et le Canada.

wiwsport.com