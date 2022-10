À un mois de la Coupe du Monde, les Pays-Bas, premiers adversaires du Sénégal dans le Groupe A, ont dévoilé une pré-sélection de 39 joueurs. Cette pré-liste comporte bien évidemment le nom des cadres comme le capitaine Virgil van Dijk, Memphis Depay ou encore Frenkie de Jong, mais également de belles surprises, avec Xavi Simons.

Auteur jusque-là d’un excellent début de saison sous les couleurs du PSV Eindhoven avec ses 10 buts et 4 passes décisives en 17 matchs tous terrains confondus, le joueur formé au FC Barcelone a donc été retenu et tentera de poursuivre sur sa lancée afin d’espérer figurer dans la liste finale des Oranje. Celle-ci sera rendue publique le 11 novembre prochain.

La pré-liste des 39 joueurs des Pays-Bas

Gardiens : Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (NEC), Mark Flek (SC Freiburg), Andries Noppert (SC Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax)

Défenseurs : Nathan Aké (Manchester City), Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Daley Blind (Ajax), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Tyrell Malacia (Manchester United), Devyne Rensch (Ajax), Pascal Struijk (Leeds United), Jurriën Timber (Ajax), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Stefan de Vrij (Inter)

Milieux de terrain :

Jordy Clasie (AZ), Ryan Gravenberch (Bayern Munich), Frenkie de Jong (Barcelone), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax) , Guus Til (PSV)

Attaquants : Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Barcelone), Cody Gakpo (PSV), Arnaut Danjuma (Villarreal), Vincent Janssen (Royal Antwerp FC ), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Bruges), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Beşiktaş JK)

🦁 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝: This is the longlist of 39 players where our final World Cup 2022 squad will be selected from! 📋#NothingLikeOranje | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/5aGJMDcyVK

— OnsOranje (@OnsOranje) October 21, 2022