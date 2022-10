Le capitaine des Lionceaux U23, Falilou Fall s’est prononcé au micro de la FSF en prélude de la double confrontation face au Burkina comptant pour les préliminaires de la CAN 2023. C’est un groupe motivé et prêt à relever le défi que le joueur nous décrit.

Comment se passe le regroupement ?

Le regroupement se passe bien puisqu’on est en préparation depuis maintenant trois semaines. Là on peut dire qu’on est prêt pour cette double confrontation qualificative face au Burkina.

Etes-vous conscients de la taille de l’adversaire et de l’enjeu du match ?

Ça ne sera pas facile parce qu’il y a une bonne équipe en face, mais nous avons une ambition qu’est d’aller à la Coupe d’Afrique et plus nous qualifier aux J.O. Nous allons aborder ces deux matchs avec l’objectif de décrocher la victoire à l’aller chez eux comme au retour à la maison.

Comment jugez-vous l’état d’esprit dans le groupe ?

L’ambiance se passe bien entre nous parce que nous nous connaissons très bien. C’est vrai que c’est une nouvelle sélection, mais nous nous connaissons pas mal entre joueurs et l’état d’esprit est super.

En cas de succès face au Burkina, vous aurez le Mali ou le Rwanda ?

C’est vrai et nous sommes bien conscients que cela ne sera pas facile. Mais nous sommes prêts pour tout le monde. Il y a déjà le Burkina devant nous, mais nous allons d’abord chercher à sortir le Burkina et ensuite travailler à gérer les autres rencontres à venir.

Votre message à l’égard du public sénégalais ?

Nous invitons tous les sénégalais à venir soutenir leur équipe vu l’enjeu. Toutes les autres sélections ont assuré leur qualification à la CAN et il ne reste que nous. Nous sommes prêts mais nous leur lançons un appel pour qu’ils prient et soutiennent leur équipe car cette qualification nous tient à cœur.

Pour rappel, les Lionceaux feront face au Burkina, le samedi 23 octobre prochain à 14h. Et pour le match retour, il est prévu une semaine après, soit le 29 octobre à 19h au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

