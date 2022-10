La mairie de Pikine dirigée par Abdoulaye Timbo a décidé de doubler la subvention qui est attribuée à l’AS Pikine, formation de Mamadou Gueye évoluant en Ligue 1 Sénégalaise. Le montant passe désormais de 50 à 100 millions de nos francs.

L’équipe de l’AS Pikine va recevoir un important appui venant de sa mairie. En effet, la subvention de 50 millions FCFA qui était destinée aux Vert-Rouge, a été doublée par le Mairie. Mais, cette subvention qui s’élève désormais à 100 millions FCFA est assortie d’un objectif assigné par le maire Abdoulaye Timbo qui est de remporter le titre du Sénégal.

« On est là pour accompagner la jeunesse de notre département. Nous sommes des pikinois et nous l’aimons. As Pikine est notre flambeau, notre porte-étendard. Nous avons décidé de donner 100 millions au club. Maintenant, comme l’a dit le président Modou Gueye, nous voulons le titre. Nous voulons être le champion du Sénégal cette année et nous nous donnons les moyens et nous n’arrêterons plus de l’accompagner », indique le maire, présent au stade dimanche à l’occasion de la première journée du championnat sénégalais.

Malheureusement, les Pikinois n’ont pas donné bonne impression d’entrée, ils ont été battus à domicile par la redoutable équipe de Génération Foot (2-0).