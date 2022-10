Les championnats par équipes de la Fédération sénégalaise de karaté et discipline associée (FSKDA) se sont déroulés samedi au stadium Lat Dior de Thiès et ont vu la domination des combattants de Sabé.

Ils ont presque survolé la compétition ! Les pensionnaires du club Sabé ont remporté, samedi, trois médailles d’or sur quatre possibles. Les protégés de Me Pierre Simon Coly ont, non seulement conservé leur titre en kata dames, mais aussi détrôné Mbossé en kumité dames et Sauvegarde en hommes.

En raflant trois titres, les combattants de club de Diamaguene ont réussi une prouesse qui, dit-on, serait inédite en championnats du Sénégal par équipes.

Les pensionnaires du club Sauvegarde de Guédiawaye ont réussi à conserver leur titre en kata hommes. Capitaine de l’équipe nationale du Sénégal en kata, Oumar Diop et ses coéquipiers du club cher à Sensei Bouna Ndao ont imposé leur science à la concurrence. Une constance dans la régularité que l’entraineur Me Pape Ngom explique par «le travail dur » constamment abattu au sein du club.

Sur les onze Ligues de karaté au Sénégal, cinq ont pris part à ces joutes nationales par équipes : Dakar, Diourbel, Kaolack, Louga et Thiès.

Les équipes engagées étaient au nombre de 49, soit 14 en kata (mouvements techniques codifiés) et 35 en kumité (combats).

Avec Stades