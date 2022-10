Génération Foot a effectué l’opération de cette journée inaugurale du championnat de Ligue 1. Le club de Déni Biram Ndao est allé s’imposer sur la pelouse de l’AS Pikine. De quoi ravir le coach des Grenats, Balla Djiba.

Vainqueur de l’AS Pikine lors de la première journée, le coach de GF a réagi au sortir de ce match. Il est notamment revenu sur les objectifs de sa formation pour cette nouvelle saison. « Le mot d’ordre de cette année est que les jeunes ont mûris, ils ont grandis et je pense qu’ils vont beaucoup gérer les situations qu’ils n’avaient pas gérer les années précédentes. L’objectif ne peux pas être autre chose que être le plus haut au tableau, c’est le minimum parce que notre passé nous l’impose, nous avons souvent été champion ? Vice-champion et 3ème. On ne peut pas faire moins et on fera mieux que les années précédentes », a réagi le coach Djiba de Génération Foot.

Pour ce premier succès arraché sur la pelouse de l’AS Pikine, Coach Djiba pense que c’est une bonne opération au regard de la pression du stade Alassane Djigo, antre de la formation banlieusarde. « C’est une bonne opération, déjà c’est la première journée les joueurs n’ont pas encore assez de repères et on vient gagner dans un stade comme celui de l’AS Pikine. Un stade où c’est difficile de s’imposer. Il y a un public chaud qui est présent pour pousser son équipe donc pour moi c’était une très bonne opportunité pour les jeunes de démarrer par une victoire. Ça donne plus de confiance. Papi notre goal, ce n’est pas une surprise, c’est le meilleur au Sénégal l’année passée il avait une blessure », a conclu le technicien des académiciens.

