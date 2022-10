L’entraîneur de Villarreal poursuit avec ses idées d’évacuer la pression sur son jeune attaquant sénégalais.

Lorsqu’Unai Emery parle, il y a souvent quelque chose d’intéressant à entendre, particulièrement quand il s’agit d’évoquer un de ses joueurs, notamment Nicolas Jackson dernièrement. Heureux d’avoir vu son jeune attaquant sénégalais retrouver le chemin des filets, ce jeudi 13 octobre, sur la pelouse d’Austria Vienne en Ligue Europa Conférence (0-1), l’entraîneur de Villarreal semble plus que jamais vouloir protéger son poulain de 21 ans.

« La responsabilité des buts ne doit pas se reposer sur Nicolas Jackson. Il va grandir. Il faut le laisser dans le timing naturel, mais dans le besoin qu’il a des qualités aussi importantes. Quand il arrivera à marquer plus souvent, il sera un joueur très important car il génère (des occasions) lui-même. C’est une joie qu’il ait marqué. Avec lui, je suis calme parce qu’il génère des occasions de buts où il n’y en a pratiquement pas », a déclaré le technicien basque.

Depuis l’entame de cette saison, Nicolas Jackson a participé à toutes les rencontres de Villarreal tous terrains confondus (14). En Championnat, il a été titulaire à six reprises en huit journées. Mais après avoir marqué son premier but de la saison lors de la 1re journée de LaLiga, l’ancien joueur du Casa Sports a connu un petit trou, puisqu’avant son but face à l’Autria Vienne ce jeudi, il était sur 12 matchs sans trouver le chemin des filets.

wiwsport.com