Auteur de son premier but en Coupe d’Europe face à l’Austria Vienne ce jeudi (1-0), Nicolas Jackson valide la qualification de Villarreal au second tour.

Revoilà Nicolas Jackson ! Muet avec Villarreal depuis la la première journée de Liga, le 13 août dernier face au Real Valladolid, et souvent critiqué pour son manque d’aisance devant le but, le jeune attaquant sénégalais retrouve le sourire et surtout le chemin des filets. D’une occasion qu’il n’oubliera sans doute pas dans carrière.

En effet, le joueur de 21 ans a marqué l’unique but de la victoire du Sous-Marin Jaune sur la pelouse de l’Austria Vienne ce jeudi, à l’occasion de la 4e journée de Ligue Europa Conférence. Sa première réalisation en Coupe d’Europe, à la 87e minute après une superbe talonnade de José Morales, qualifie Villarreal au prochain tour.

PASSE MAGNIFIQUE DE MORALES POUR NICOLAS JACKSON !!! #Villarreal #UECL pic.twitter.com/tw1S94efGp — Le Football en VOD LXIII (@LeLxiii) October 13, 2022

wiwsport.com