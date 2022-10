A la veille de démarrer sa saison en championnat national de ligue 1 sénégalaise face à Génération Foot ce dimanche à Alassane Djigo, l’AS Pikine a fait une revue d’effectif globale de son équipe. Toujours sous la houlette du coach Massamba Cissé, le club de la banlieue de Pikine qui a remis à neuf une grande partie de son effectif garde tout de même des ambitions très élevés pour la nouvelle saison qui se profile.

Ce n’est carrément plus le même effectif que la saison dernière pour les rouge et vert de l’AS Pikine. Avec les départs notés de plusieurs cadres de l’équipe dont le défenseur Thierno Dioum et le milieu de terrain Mame Mor Sall qui ont respectivement rejoint le championnat marocain et celui d’Oman pendant l’intersaison, l’AS Pikine s’est renforcée pour renouveler son effectif afin de rester compétitif dans l’élite du football sénégalais.. Ainsi pas moins de 15 nouveaux joueurs ont débarqué à Pikine durant le mercato estival. Un recrutement monstre qui met le club dans une posture de reconstruction en vue des échéances futures.

Avec son groupe depuis fin 28 juillet pour effectuer la première partie de la pré saison, l’entraineur Massamba Cissé a évoqué les départs massifs ainsi que les nombreuses arrivées enregistrées dans son groupe avant de parler « d’éternelle recommencement » pour son équipe qui a terminé à la sixième place du classement de la ligue 1 lors de l’exercice précédente.

MASSAMBA CISSE, ENTRAINEUR AS PIKINE : « C’EST TOUJOURS UN ETERNEL RECOMMENCEMENT ICI… »

« La saison dernière nous étions vraiment dans le dur surtout lors des 5 premières journées. Par la suite on a montré un autre visage dans la deuxième moitié de saison où on a été beaucoup mieux. Cette saison on a recruté beaucoup de joueurs pour faire face aux départs de certains de nos joueurs. Donc c’est un éternel recommencement et nous devrons formé une nouvelle équipe. On a vraiment ratissé large dans ce mercato » a expliqué le coach de l’AS Pikine.

C’est dans le même sens qu’à aborder le vice capitaine de l’équipe Mamadou Manga. Le taulier du groupe de déplorer les pertes subies par l’AS Pikine qui s’est reflété lors du dernier match de préparation contre Oslo FC où les deux équipes se sont quittés dos à dos vendredi dernier. « Si vous regardez bien, il n’y a pratiquement que neuf joueurs dont moi et Babacar Sané qui sont restés dans l’équipe. Des joueurs comme Lamine Correa ou Bass nous ont quitté. C’est pourquoi notre dernier match amical a été difficile contre Oslo FC (1-1). C’est une équipe de deuxième division certes, mais elle regorge en son sein beaucoup de joueurs de première division. Mais globalement je suis satisfait du contenu des matchs de préparation. Le début de saison ne sera pas facile mais on reste confiants car le jeu de l’équipe commence à être huilée » a confié Mamadou Lamine Manga.

Le couteau suisse de l’AS Pikine de renchérir en direction du match face à Génération Foot dimanche : « : « On a travaillé lors les séances d’entrainement comment les contrer. Comme nous l’a expliqué Coach Mass, l’équipe de Génération Foot est jeune et dynamique et pour moi elle fait partie des prétendants au titre au même titre que le Jaraaf et le Casa Sports. Cependant on s’est fixé des objectifs et nous ne voulons plus jouer le maintien mais nous visons les quatre premières places » a t-il rajouté.

YOUNESS HOUAT, MILIEU DE TERRAIN : « ON DOIT FAIRE HONNEUR A NOTRE PUBLIC CONTRE GENERATION FOOT»

Par ailleurs, si les hommes de Massamba Cissé ont remporté le tournoi « Mémorial de Pape Yade » devant l’Us Gorée avant de s’imposer contre le FC Chemal (D1 Mauritanie) il y’a quelques jours en amical, la première journée de ligue 1 contre Génération Foot, 3e de la ligue 1 la saison dernière sera d’un tout autre niveau. Selon le franco algérien Youness Houat qui a rejoint l’équipe en fin de saison dernière, il faudra tout faire pour empocher les trois points afin de débuter de la plus elle des manières le championnat. « L’objectif est de gagner le match bien sûr . Vu que Génération Foot est une centre de formation, ils ont plus l’habitude de jouer ensemble parce qu’ils s’entrainent depuis longtemps ensemble. Il faudra donc mettre beaucoup d’intensité dans les duels dès les premières minutes comme on joue à domicile. On doit faire honneur à notre public et s’imposer » a fait savoir Youness Houat.

Invaincue contre les académiciens lors des quatre derniers matchs joués à domicile (deux victoires et deux matchs nuls), l’AS Pikine connait la recette pour battre Génération Foot. Toutefois sur les sept derniers matchs toutes compétitions confondues, il y’a une égalité sur le nombre de victoires ( 2 pour chaque équipe ) et trois résultats nuls. Des rencontres que le coach Massamba Cissé a l’habitude de disputer depuis quelques années.

« Contre Génération Foot, c’est tout le temps des matchs compliqués. Même si à domicile on les bats, on a tendance à perdre chez eux. Au classement aussi, ils finissent souvent devant nous et sont presque toujours dans les trois premiers. En plus d’avoir beaucoup de nouveaux joueurs dans notre effectif, on aura la pression de jouer devant notre public. Ca va être dur mais on verra comment gagner un voir des points dans ce match contre G.F» espère coach Massamba Cissé.

BOUBACAR NDIAYE ‘’NIAKH’’, ATTAQUANT : « NOUS RESPECTONS G.F MAIS ON VA JOUER LE TOUT POUR LE TOUT… »

Pour le numéro dix des banlieusards Boubacar Ndiaye communément appelé « Niakh », l’équipe sera capable de supporter la pression à domicile pour venir à bout de son adversaire.« On abordera le match comme tout autre match de championnat. Tous les matchs sont importants. Nous respectons beaucoup Génération Foot mais on va jouer le tout pour le tout. Nous sommes habitués à jouer sous la pression. » a précisé l’ailier.

Les duels entre AS Pikine et Génération Foot ont toujours été prolifique en buts dernièrement. Rien que lors des quatre dernières confrontations, 14 buts ont été inscrits, 8 pour les académiciens et 6 en faveur des banlieusards. Le match de cette première journée promet des étincelles entre deux équipes aux ambitions similaires.

