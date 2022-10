Même si elle ne connaît pas les futurs adversaires des Lionnes, Safiètou Sagna reconnaît que le tirage au sort des barrages d’accession à la Coupe du Monde Féminine est plutôt favorable au Sénégal.

L’Equipe Nationale Féminine du Sénégal s’est vue tracer le chemin qui pourrait l’emmener à sa première participation en phase finale de Coupe du Monde. Quarts de finalistes de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, les Lionnes ont en effet été tirées dans le Groupe B pour barrages en compagnie du Chili et Haïti. La bande à Mame Moussa Cissé devra d’abord s’imposer devant Les Grenadières lors du premier tour, le 18 février 2023, avant de penser à La Roja.

Joint par téléphone par Wiwsport, Safiètou Sagna a par ailleurs livré son sentiment après le tirage au sort des barrages d’accession à cette Coupe du Monde Féminine. « C’est un tirage favorable pour nous parce que, peu importe l’adversaire, on n’avait aucune préférence. C’est vrai, on ne connaît pas les deux équipes. Moi personnellement, je n’ai jamais vu jouer Haïti ou Chili mais on va commencer à les observer pour avoir des idées sur leurs forces et faiblesses », affirme la capitaine des Lionnes.

La milieu de terrain de Bourges Foot 18 a également indiqué que la sélection entamera très vite la préparation en marge de ce tournoi. « L’équipe rentrera bientôt en regroupement, et on va se préparer comme il se doit, comme on l’a toujours fait. Notre parcours en Coupe d’Afrique des Nations est derrière nous. On doit désormais se remettre en cause et surtout au travail, en espérant atteindre notre objectif qui est de se qualifier pour la première fois à une Coupe du Monde », a ajouté la footballeuse de 28 ans.

