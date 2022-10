Les dés sont jetés ! Sa Thiès à quitté l’école de lutte Double Less pour celle de Balla Gaye. Pour son prochain combat contre le redoutable Reug Reug, prévu le dimanche 5 ‘mars à l’Arène nationale de Pi kine, le fils de Double Less s’est rapproché de Balla Gaye 2, son grand frère. En tout cas, même si on se dit surpris du côté de l’école de lutte Double Less, cette décision ne risque pas de faire des vagues.