Le chemin menant à la participation à la phase finale de la prochaine Coupe du Monde féminine 2023 a été tracé ce vendredi à l’occasion de la cérémonie du tirage au sort. En lice, le Sénégal croisera le fer avec Haïti et Syli. Le sélectionneur des Lions du Sénégal a réagi Le tirage au sort des barrages de la Coupe du Monde qui aura lieu au mois de février a réservé des affiches alléchantes. Le Sénégal pas épargné, a hérité l’une des équipes bien loties, à savoir le Chili. Le sélectionneur national des Lionnes Mame Moussa Cissé, joint par wiwsport, n’a pas manqué une fois le verdict connu, de revenir sur ses prochains adversaires.

« Comme on pouvait s’y attendre on ne peut pas avoir un tirage facile, parce que c’est une place en coupe du monde qui est en jeu. Donc, pour une première dans l’histoire du football sénégalais on va rencontrer des piliers de l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. On ne connaît pas ce genre de football et aujourd’hui c’est à nous de nous préparer pour être au niveau des exigences que demande cette compétition et d’essayer de jouer sur nos valeurs pour pouvoir passer. Le tirage a fait que nous avons d’abord Haïti, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur cette équipe. Mais on va s’y atteler le plus rapidement possible pour voir l’adversaire qui sera devant nous. Nous allons nous préparer en conséquence pour essayer de passer le premier tour« , a déclaré le technicien sénégalais quart de finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des Nations Féminine.

S’agissant du Chili qui est directement qualifié pour la finale et il affrontera le vainqueur du duel opposant les Lionnes du Sénégal aux Grenadières d’Haïti. Le sélectionneur national va s’appuyer sur un match test contre la Colombie pour préparer le match. « Nous connaissons un peu mieux le Chili, parce que c’est un pays qui était à la dernière Coupe du monde et éliminé de la Coupe d’Amérique du Sud par la Colombie. Mais d’abord il faut jouer le premier match devant Haïti. Déjà lundi prochain, c’est-à-dire le 17 octobre, nous allons entrer en regroupement avec le groupe qui est actuellement ici. Nous avons prévu aussi de jouer un match amical contre la Colombie durant la date Fifa du mois de novembre, prévu vers le 12. Nous allons nous déplacer pour jouer ce match là. Ce qui nous permettra d’avoir non seulement une idée par rapport au football Sud-américain mais aussi nous préparer pour bien aborder les barrages et essayer de nous qualifier pour la Coupe du Monde », a déclaré Mame Moussa Cissé. Pour rappel, les barrages se dérouleront du 17 au 23 février 2023, en Nouvelle-Zélande.

wiwsport.cm