En prélude aux Championnats du monde de karaté U21, juniors et cadets, prévus du 26 au 30 octobre à Konya (Turquie), la Fédération sénégalaise de Karaté et Disciplines associées (FSKDA) a dévoilé, la liste des combattants présélectionnés.

Cette liste de présélection est constituée de 2 cadets et 6 espoirs. Chez les cadets, il y a Talla Bèye (-57 kg) et Fama Samassa De Haan (-54 kg). Cette dernière, née aux Pays-Bas d’une mère sénégalaise, figure sur la liste des présélectionnés pour les Championnats du monde de Ka raté U21, juniors et cadets. Ces joutes auront lieu du 26 au 30 octobre prochain à Konya, en Turquie.

Du côté des juniors, Taila Razakh Ndiaye (-60 kg), Fallou Ngom (-67 kg), Cheikh Konaté (-75 kg), Makhtar Diop (-84 kg), Adja Bineta Guèye (-55 kg) et Bineta Diop (-68 kg) ont été choisis. Ces deux dernières sont les seules filles du contingent de 6 combattants présélectionnés dans la catégorie des espoirs. La sélection sénégalaise sera conduite en terre turque par le Directeur des équipes nationales, Fodé Ndao. Contrairement aux éditions précédentes, les Championnats du monde de cette année se tiennent avant les Championnats d’Afrique prévus du 28 novembre au 4 décembre 2022 à Durban, en Afrique du Sud.

