En perspective du démarrage de sa saison 2022-2023, ce samedi 15 octobre, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) animera sa première conférence de presse, ce jeudi 13 septembre, à 10 heures, à son siège informe l’instance à travers un communiqué qui nous est parvenu.

Depuis la saison passée, la Ligue a l’habitude d’animer des conférences de presse avec les deux clubs qui disputeront l’affiche phare. C’est l’un des acquis que l’instance en charge du championnat local souhaite pérenniser. Pour cette première journée de la nouvelle saison, deux rencontres seront en attraction.

Les deux matches phares du week-end opposeront Stades de Mbour-Gfc et As Pikine-Génération Foot informe la LSFP. Selon la programmation, le premier match est prévu samedi à 17 heures. Et le second dimanche à la même heure.

