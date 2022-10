Plombé par un contre son camp gag, l’AS Monaco de Krépin Diatta et Ismaila Jakobs a été piégé puis écrasé par Trabzonspor en Ligue Europa (0-4). Les Monégasques sont relégués à la 3e place de leur groupe.

Avec Krépin Diatta titulaire et Ismail Jakobs qui, comme souvent, est entré en fin de match, l’AS Monaco a vécu une soirée de Ligue Europa cauchemardesque au Medical Park Stadyumu. Une semaine après sa belle victoire au Stade Louis-II, le Club de La Principauté a en effet sombré, ce jeudi soir, en Turquie face à Trabzonspor, en se faisant battre sur le score sans appel de 4 buts à rien.

Plombés par un incroyable contre camp cuisiné par Alexander Nubel et Malang Sarr juste avant la pause (44e), les Monégasques, cueillis à froid, ont fini par prendre l’eau en seconde période. Vitor Hugo, Enis Bardhi et Mahmoud Trezeguet ont marqué les autres buts des Turcs. Ce qui complique très nettement la tâche à Monaco qui semblait pourtant avoir tout pour ne pas en arriver-là.

En effet, au classement, Krépin Diatta et ses partenaires ne sont plus que troisièmes puisqu’ils se font reprendre par leurs adversaires du jour (2ème, 6 points). Et avec la cuisante défaite en Turquie, Monaco voit Trabzonspor posséder désormais l’avantage dans les confrontations directes pour la différence de buts particulière. Mais tout reste ouvert pour la qualification au prochain tour. Ferencvaros, leader, n’a que 9 points.

