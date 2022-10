À domicile ce jeudi, le Real Betis n’a pas réussi à se défaire de l’AS Roma (0-0). Le club espagnol assure tout de même sa qualification au prochain tour.

Le Real Betis ne fera pas carton plein en phase de groupes de Ligue Europa. À l’occasion de la 4e journée ce jeudi, le club andalou accueillait l’AS Roma pour tenter d’obtenir un quatrième succès en autant de matchs et de se défaire donc d’un adversaire qu’il a battu il y a une semaine. Mais les hommes de Manuel Pellegrini se sont contentés d’un nul (0-0).

Dans un Stade Benito Villamarín toujours aussi vert et blanc et chaud bouillant, le Real Betis avait pourtant fait le plus dur en ouvrant le score juste après la demi-heure de jeu grâce à Sergio Canales (34e). Mais l’AS Roma a remis les pendules à l’heure en début de seconde période par l’intermédiaire d’Andrea Belotti (53e), servi par le milieu de terrain guinéen Mady Camara.

Malgré ce match nul, le Real Betis assure sa qualification au prochain tour et n’a plus qu’à obtenir un point pour finir premier de son groupe et donc se qualifier directement en huitièmes de finale. A noter que Youssouf Sabaly est resté sur le banc des remplaçants pour cette rencontre. Le latéral droit sénégalais a vu briller Aitor Ruibal, un de ses concurrents cette saison.

