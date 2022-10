Dominés au London Stadium, Moussa Ndiaye et Anderlecht se sont logiquement inclinés devant West Ham United (1-2), ce jeudi soir, lors de la 4e journée de Ligue Europa.

Après avoir battu Silkeborg et partagé en Roumanie face au Steua Bucarest, Anderlecht s’est incliné du plus petit écart la semaine passée face à West Ham United. Deuxièmes avec 4 points au moment de fouler la pelouse du London Stadium ce jeudi soir, Moussa Ndiaye et ses coéquipiers, ils ont remis en s’inclinant logiquement face aux Hammers (1-2).

West Ham dominait le début de match et était récompensé dès la 14e minute, sur un coup franc direct de Benrahma qui trompait Van Crombrugge (1-0, 14e). A la demi-heure de jeu, Jarod Bowen faisait le break d’une frappe puissante qui surprenait le gardien mauve (2-0, 30). Il a fallu un penalty d’Esposito en fin de match pour que les Anderlechtois réduisent l’écart (2-1, 89e).

Silkeborg ayant gagné, Anderlecht se fait dépasser et sont maintenant 3e de leur groupe.

wiwsport.com