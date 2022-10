À 3 jours du démarrage de la nouvelle saison du championnat professionnel sénégalais, wiwsport s’est entretenu avec le président de la LSFP (Ligue Sénégalaise de Football Professionnel) sur les innovations apportées. Bientôt les sénégalais pourront suivre les matchs du championnat local sur une chaîne sénégalaise. L’instance compte aussi éponger ses dettes cette année-ci.

« Pas de trêve durant la Coupe du Monde, retour de la Coupe de la Ligue »

Le report du début de la saison ne risque t-il pas de chambouler le calendrier avec la Coupe du Monde ?

En repoussant le début de la saison du 1er au 15 octobre, nous prenons l’engagement de jouer pendant la Coupe du Monde. Jouer les jours où le Sénégal n’a pas de match, donc il n’y aura pas de trêve durant cette période. Par contre, on va observer une pause durant le CHAN qui concerne les joueurs locaux, donc le championnat local.

Quel autre changement comptez-vous apporter ?

Le retour de la Coupe de la Ligue. Nous sommes en discussions avec les sponsors et cela avance bien. Nous ferons aussi un grand Sargal. Nous allons continuer avec les conférences de presse avant-match. Des séminaires aussi et cette fois-ci nous allons impliquer les supporters. Il faut qu’on les parle et qu’ils viennent en masse supporter. Nous avons vu l’engouement sur les réseaux sociaux avec la vente des maillots. Nous voulons pérenniser cet aspect et le renforcer.

Nous sommes en discussions très avancées avec la 2STV

Les supporters aussi réclament la diffusion des matchs sur une chaîne de télévision sénégalaise…

Depuis deux ans nos matchs ne sont pas diffusés surtout l’année dernière ou on a vu des choses très intéressantes dans le championnat mais malheureusement la visibilité nécessaire n’a pas suivi. Cette année, nous avons discuté avec la RTS mais j’avoue que nous sommes en discussions très avancées avec la 2STV. Si on tombe d’accord, on peut signer demain (aujourd’hui) ou aprés demain. Nous sommes sur les derniers réglages.

Qu’en est-il de StartTimes?

Nous avons écrit a Startimes pour régler le problème à l’amiable. Parce qu’il y’a un nombre de prestations qui ont été faites et elles devaient être payées. Startimes a conclu un accord avec la RTS. Et nous pendant un an, on a rempli notre part. Il y’a eu un blocage parce que le contrat était conditionné avec la vente des décodeurs. Maintenant que la vente est ouverte. On a écrit une lettre et on attend une réponse par l’intermédiaire de Me Sarr.

Faudra que la Ligue commence à payer ses dettes cette année-ci

La LSFP est toujours sous perfusion de la FSF. Quels sont les mécanismes mis en place par la Ligue pour devenir indépendante?

C’est la fédération qui nous perfusait durant les périodes des vaches maigres et qui continue à le faire. C’est d’ailleurs l’occasion de les remercier. Il faut noter aussi que le fonctionnement de la Ligue est pris en charge par la Fédération par exemple les frais d’arbitrage. Certes l’année dernière, la Ligue a remis 4 millions aux clubs de L1 et 2 millions aux clubs de L2. Si on continue comme cela dans deux ans on pourra se libérer de la Fédération mais pour le moment on a besoin de cet appui. Parce que s’il y’a une rentrée d’argent, il faut que les clubs en bénéficient. La Ligue doit pouvoir subventionner ses clubs. Parce qu’elle n’a pas pour vocation de faire des bénéfices mais s’il n’y a pas de rentrée d’argent, on ne peut pas en faire. Aujourd’hui, il y’a de petites rentrées, on va essayer d’abord pour un premier temps de payer les dettes.

Quel est le montant de ces dettes ?

Pratiquement 100 millions et plus même: Teungueth, Jaraaf, Goree, Diambars, Stade de Mbour, Ouakam, Casa Sports… Il y’a une partie qui doit être payée par la FSF mais de 2020 à maintenant c’est la Ligue qui doit s’en occuper. Faudra que la Ligue commence à payer cette année-ci et je pense qu’on pourra le faire.

wiwsport.com (NAF)