En serial buteur, Bouly Junior Sambou a encore marqué avec son club du Wydad Athelic. Après avoir marqué lors de la dernière journée en championnat, l’ancien attaquant du Jaraaf a récidivé ce dimanche contre le Rivers United Foot en deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions Africaine.

Le numéro 20 des champions d’Afrique en titre a marqué à la 31e minute dans une rencontre malheureusement perdue par son équipe sur le score de deux buts à un. L’avant-centre de 23 ans a ainsi marqué son troisième but en six matchs toutes compétitions confondues et aura l’occasion de parfaire ses statistiques lors de la manche retour au Maroc contre les champions du Nigeria.

wiwsport.com