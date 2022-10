Il restait encore un voyage a effectuer pour les derniers réglages de la participation du Senegal a la Coupe du Monde Qatar 2022. Une délégation sénégalaise se trouve actuellement sur place.

La délégation est conduite par les ministres Yankhoba Diatara et Abdoulaye Saydou Sow par ailleurs vice-président de la Fédération Senegalaise de Football a appris wiwsport dans le forum de l’ANPS. Elle est arrivée hier a Doha et a rencontre ce mardi le ministre des sports et jeunesse qatarien Salah bin Ghanem Al-Ali pour veiller a une « participation de qualité » de l’équipe nationale du Sénégal.

« Toutes les dispositions sont prises pour l’hébergement, le camp d’entraînement et d’autres points » rassure le ministre des sports qui annonce des partenariats entre les fédérations et les comités olympiques des deux pays pour encore nouer des relations entre le Qatar et le Sénégal.

