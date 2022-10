Pour le dernier virage menant vers une première participation à une Coupe du Monde Féminine, les Lionnes connaîtront l’identité de leurs adversaires ce vendredi 14 octobre.

Représentante de l’Afrique, avec le Cameroun, l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal sera bientôt fixée sur ses adversaires pour les barrages de qualification à la prochaine Coupe du Monde, qui se dérouleront du 17 au 23 février 2023 à Hamilton / Kirikiriroa et Auckland / Tāmaki Makaurau, en Aotearoa Nouvelle-Zélande. En effet, la FIFA a fixé le tirage au sort ce vendredi 14 octobre, à 11h GMT.

Ainsi, si dix équipes vont se disputer les trois places qualificatives restantes pour ce Mondial Féminin, les Lionnes entraînées par Mame Moussa Cissé peuvent déjà se faire une idée des adversaires qu’elles affronteront. D’autant plus que toutes les autres nations qualifiées pour ce tournoi sont connues ce mardi 11 octobre, à l’issue des barrages européens qui ont opposé six nations européennes.

Il s’agit donc du Taïwan, de la Thaïlande, du Cameroun bien évidemment, d’Haïti, du Panama, du Chili, du Paraguay, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Portugal. Malgré son écrasante victoire face à l’Islande ce mardi (4-1), la sélection portugaise n’a pas réussie à se qualifier directement au Mondial. La faute à la Suisse et à l’Irlande qui ont été les deux dernières nations à se qualifier en battant respectivement les Pays de Galles (2-1) et l’Ecosse (1-0).

La prochaine Coupe du Monde féminine de football, coorganisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, se tiendra du 20 juillet au 20 août 2023. Les différents groupes de la phase finale seront constitués à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le samedi 22 octobre 2022. Sans doute, le Sénégal et le Cameroun auront à coeur d’accompagner l’Afrique du Sud, le Maroc, la Zambie et le Nigeria pour la phase finale.

wiwsport.com