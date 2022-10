Le calendrier de la première journée du championnat national de ligue 2 a été dévoilé ce lundi par la Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle (LSFP). Les différentes rencontres ont été fixé pour le week-end à venir.

L’instance dirigeante du football local a fait savoir le calendrier de la première journée du championnat national de ligue 2 prévue samedi 15 et dimanche 16 octobre. Relégués en division inférieure, les deux ex pensionnaires de la ligue 1 Ndiambour et Mbour PC vont tous deux recevoir pour leur premier match en ligue 2 cette saison.

Les lougatois reçoivent le quatrième de la saison dernière Demba Diop FC samedi à 17 H tandis que les mbourois accueilleront à la même heure Jamono de Fatick dimanche au stade Caroline Faye. Les Universitaires du Dakar Université Club (DUC) feront face à Wallydaan qui était à deux doigts d’être promu en ligue 1 la saison dernière.

L’Ajel de Rufisque demi finaliste malheureux de la Coupe du Sénégal contre le Casa Sport reçoit HLM dimanche à Ngalandou Diouf. Keur Madior fera face à l’US Ouakam et Amitié FC recevra Oslo FA au stade Maniang Soumaré. Pour clôturer cette première journée, le stade Ibrahima Boye sera le théâtre de la rencontre entre UCST Port et Thiès FC. Cette rencontre est prévue dimanche 16 octobre à 17 H.

wiwsport.com