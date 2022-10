Gabarit imposant, puissance athlétique naturelle, bonne touche technique, pour résumer : Ahmadou Bamba Thioub est né pour jouer au football. Jeune footballeur (21 ans) sociétaire de Demba Diop Football club, cet enfant de Mbour est d’un talent rarement vu dans le foot local sénégalais.

Pour davantage percer le mystère autour de cette pépite mbouroise, wiwsport.com s’est entretenu avec ce joueur polyvalent qui se trouve son aise tant dans la charnière centrale qu’au milieu de terrain. Admirez la sérénité de ce jeune colosse de la Ligue 2.

L’Entretien

Comment tout a commencé avec le football Bamba ?

Pour le football, c’est depuis tout petit que c’est devenu une passion pour moi. Une passion qui nous a été transmise par notre papa. Donc c’est au quartier que tout a commencé avec l’école de football Résidence. Ensuite j’ai fait mes débuts avec le club de Mbour Petite Côte (MPC) dans la catégorie cadette, où j’ai énormément appris les bases du football sous la supervision de Titan (notre coach de formation). C’est par la suite que j’ai rejoint Demba Diop FC où j’ai terminé ma formation avant de rejoindre l’équipe première.

A qui attribues-tu la valeur de ta formation ?

En grande partie, je peux dire que j’attribue la valeur de ma formation à deux coaches particulièrement. Car ils ont contribué à mon développement dans tous les aspects : techniques, tactiques et physiques – à savoir Titan Djeité (MPC) et El hadji Seck (DDFC).

Qu’est-ce que cela te fait d’être footballeur pro au Sénégal ?

Etre footballeur pro ! Je peux dire que c’est un ressenti fort, car si tu n’es pas dans le milieu, tu ne comprends pas ce que ça fait. Parce que, avant tout, c’est une passion. Et la passion dans tout ce que l’on fait, nous apporte un bonheur inexplicable.

Une saison de championnat avec Demba Diop FC ?

Une saison de championnat avec mon club, je dirais l’année de la montée en ligue 2, ce fut un périple dur car le club avait échoué à quelques tentatives durant presque deux saisons, et on s’était donné comme objectif la montée ou rien.

Te considères-tu comme un joueur prêt et aguerri ?

Un joueur prêt, oui ! Je me considère comme un joueur prêt pour tous les championnats que ça soit au niveau local ou à l’international. Mais aguerri ? Je dirais que ça se fait tout au long de notre carrière. Car on rencontre toutes sortes de coach et chacun avec la manière dont il veut que ses joueurs évoluent. Donc pour moi s’aguerrir dépend de ce que l’on pratique et avec quel coach on le fait.

Quel épisode de ta vie de footballeur t’a le plus marqué ?

Les événements qui m’ont marqué dans ma vie de footballeur, y’en a plusieurs mais plus particulièrement nos montées en National 1 et en Ligue 2 avec Demba Diop FC. Ce sont des moments inoubliables car on voyait les résultats de nos efforts fournis durant toutes ces années de travail. Il y’a aussi le témoignage d’un coach qui venait de la France pour le compte du centre de formation de Diambars, après qu’on ait fait un match amical avec eux, il a dit à notre coach : « Comment s’appelle votre défenseur central ? Tenez le bien et suivez sa formation il sera un très bon joueur de foot ». Cette déclaration fait partie de mes motivations au quotidien car je connais mon talent et ce coach venait de le confirmer. Ce qui reste c’est le travail car l’espoir est permis.

Pourquoi évolues-tu encore à Mbour, un choix personnel ? Pourquoi pas à Dakar ?

Le fait d’évoluer encore à Mbour n’est pas un choix personnel. C’est parce que j’ai les meilleures propositions ici et les coaches me connaissent bien. On travaille bien ensemble. Dakar ? Bon, j’ai presque chaque année des contacts de club de la capitale mais ce n’étaient pas aussi concrets sauf l’offre de Guédiawaye FC. Mais après des discussions, une autre offre était venue de Mbour et je suis resté. Mais je n’exclus pas d’y évoluer si j’ai de bonnes opportunités de clubs de L1.

Quels sont les objectifs de Bamba pour la nouvelle saison ? A long terme ?

Bon, les objectifs ça ne change pas ! Comme tout joueur qui évolue dans le championnat local, c’est de toujours faire une bonne saison, viser l’équipe nationale locale au cours de la saison et plus tard, partir en Europe pour un contrat professionnel. A long terme ? Ça sera de viser les plus grands clubs du monde pour jouer la champions League. Venir en sélection A, jouer la coupe du monde – la CAN et avoir un bon palmarès.

Votre dernier mot ?

Je vous remercie pour cet entretien que vous m’avez accordé. C’est toujours un plaisir de voir les médias locaux s’intéresser aux joueurs de notre championnat local, car cela contribue au développement de notre football. WIWSPORT c’est une plateforme qui met en avant le foot local et accompagne ses acteurs pour une visibilité dans le monde entier.

wiwsport.com – Entretien réalisé par Jean Joseph