Pour le compte de la 9e journée de Bundesliga, le RB Leipzig a fait match nul sur la pelouse de Mayence (1-1). Abdou Diallo revenait dans le onze de départ lors de cette rencontre.

Après deux superbes résultats, contre Bochum en Championnat (4-0) puis face au Celtic Glasgow en Ligue des Champions (3-1), le RB Leipzig subit un petit coup d’arrêt. En quête de confirmation à la MEWA Arena ce samedi après-midi pour le compte de la 9e journée de Bundesliga, les hommes de Marco Rose n’ont pas réussi puisqu’ils ont été tenus en échec par Mayence (1-1).

Dominé en première période, Leipzig a logiquement concédé l’ouverture du score juste avant la pause. C’est Ingvartsen qui marque pour les locaux (45e). En seconde période, Abdou Diallo et ses partenaires ont poussé pour recoller à la marque. Le défenseur central sénégalais parvenait même à égaliser, mais le drapeau s’est levé pour une position de hors jeu très limite.

Un manque de chance qui n’a pas refroidi Leipzig, bien au contraire puisque que les occasions se sont multipliées en faveur du RBL. Mais ce ne sera qu’à la 80e minute que le but de l’égalisation arrivera. Et c’est bien évidemment venu des pieds du Français Christopher Nkunku. Avec ce point du nul, Leipzig ne décolle pas et stagne provisoirement au milieu de tableau (10e, 12 points).

