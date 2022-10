Le Bayern Munich a été tenu en échec dans le choc de la 9e journée de Bundesliga sur la pelouse du Borussia Dortmund, ce samedi (2-2). Sadio Mané disputait à cette occasion son premier Klassiker.

Comme assez souvent, le Bayern Munich failli avoir raison sur son grand rival Dortmund. Ce samedi, à l’occasion de la 9e journée de Bundesliga, le club bavarois a longtemps cru à la victoire, avant de se faire logiquement rattraper en toute fin de match par le BVB. Très efficaces, les hommes de Julian Nagelsmann ont éteint leurs adversaires du jour sur leurs deux véritables occasions, notamment sur l’ouverture du score à la 33e.

Sur un contre très parfaitement mené, Alphonso Davies décale sur la gauche vers Sadio Mané, qui jouait donc son premier Klassiker. L’attaquant sénégalais rentre sur l’intérieur avant d’écarter d’une subtile talonnade vers Jamal Musiala. Le jeune milieu de terrain allemand travaille puis remise en retrait pour Leon Goretzka. Et ce dernier enchaîne avec une frappe du droit pour tromper le portier du Borussia Dortmund.

A 0-1, le plus dur semblait fait pour les Bavarois. Mais ils ne vont pas en s’arrêter là. Dès la reprise, le Bayern Munich accule son adversaire, qu’il finira par surprendre encore. C’est Leroy Sané qui est passé par là pour inscrire le but du 0-2 (53e) sur un coup de canon, après une nouvelle passe décisive de Jamal Musiala. La neuvième victoire d’affilée du Bayern contre Dortmund semblait se dessiner, mais non.

Poussé par son public, le BVB a réussi à réduire la marque à la 74e. C’est Youssoufa Moukoko qui redonnait espoirs aux siens. Puis, dans les dernières minutes, Kingsley Coman écope d’un second carton jaune et est exclu. Un tournant dans cette rencontre, car les locaux avaient tout pour égaliser. Et ce sera bien le cas grâce à Anthony Modeste, auteur d’une entrée fracassante et qui fait chavirer le Signal Iduna Park avec un coup de tête.

Ainsi, avec ce résultat nul, le Bayern Munich manque le coche puisqu’il ne reprendra pas la première place de Bundesliga. Sadio Mané et ses partenaires restent à la 3e place du classement et pourraient voir l’Union Berlin ou Fribourg prendre quatre points d’avance en cas de victoire respectivement face à Stuttgart et Hertha Berlin. Mercredi prochain, le Bayern Munich se rendra à Plzeň pour défier le Viktoria en Ligue des Champions.

wiwsport.com