Pour suivre l’édition 2022 de la Coupe du monde en direct, rendez-vous à partir du 20 novembre sur les chaînes françaises BeIn Sports et TF1. La chaîne BeIn Sport 1 diffusera l’intégralité des matchs de l’équipe du Sénégal , logé dans le groupe A en compagnie du Qatar, de l’Equateur et des Pays-Bas.

La Coupe du Monde prévue à partir du 20 novembre au 17 décembre approche à grand pas. En attendant que la chaîne nationale sénégalaise (RTS1) livre son programme de diffusion des matchs de cette compétition, les amoureux du ballon pourront scotcher sur BeIns Sport et TF1 afin d’assister à tous les matchs du mondial.

Les deux chaînes détiennent aussi les droits des « 5 plus belles affiches » des huitièmes de finale, ceux des « 3 plus belles affiches » des quarts de finale, des demi-finales, du match pour la troisième place et de la finale. Au Sénégal, la chaîne nationale sénégalaise (RTS) a annoncé également avoir acheté les droits de diffusion de cette compétition.