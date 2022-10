Le nouveau règlement du CNG a été publié à l’attention de tous les acteurs de la lutte pour une saison 2022-2023 paisible. Ce nouveau règlement est composé de 10 mesures et de 33 interdictions.

«La remise aux normes de la vente des imprimés (Licence de lutte avec frappe 10.000, licence de lutte sans frappe 5.000, licence de la lutte olympique 2.000, licence de beach wrestling 2000, licence de promoteur de lutte avec frappe 300 000, licence de promoteur de lutte sans frappe 100.000, licence manager 50.000 ); les chaises dans l’enceinte sont exclusivement réservés aux entraîneurs détenteurs de licences délivrées par le CNG; les lutteurs peuvent être tenus pour responsables des interdits commis par leurs accompagnateurs nonobstant la sanction de ces derniers, rester dans la main courante après leurs combats et ce même si d’autres lutteurs de l’écurie doivent combattre après eux.

Ils doivent obligatoirement s’installer dans les gradins; la durée du grand combat de lutte avec frappe est de 2×10 mn avec une pause de 3 mn et au besoin une prolongation de 5 mn; la durée d’un combat préliminaire est de 2×5 mn avec une pause de 2 mn et au besoin une prolongation de 3 mn; le cumul de fonctions (manager-promoteur, entraîneur-manager), président d’association sportive-manager) n’est pas permis, entre deux combats préliminaires est prévu un intermède de 5 mn et pour le grand combat 10 mn; les lutteurs devront procéder à leur touss dès leur arrivée; les combats préliminaires démarrent à 16h15 et le grand combat est sifflé à 19h00 et une plage horaire et un espace seront réservés pour recevoir le/les parrains de la journée».