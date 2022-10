Pour le choc de Ligue Europa face à l’AS Roma, l’entraîneur du Real Betis a dévoilé un groupe de 22 joueurs parmi lesquels figure Youssouf Sabaly.

Après sa défaite en Championnat ce dimanche face au Celta Vigo (0-1), le Real Betis retrouve la scène européenne, plus précisément la Ligue Europa, ce jeudi soir (19h00 GMT), avec une grosse affiche l’opposant à l’AS Roma. Au Stadio Olimpico, les Andalous, vainqueurs de leurs deux premiers matchs de C3, auront à cœur de garder la tête du Groupe C.

Et pour cette rencontre, l’entraîneur du Real Betis, Manuel Pellegrini, pourra désormais compter sur les services de Youssouf Sabaly. Le latéral droit international sénégalais de 29 ans, apparu à seulement deux reprises depuis l’entame de cette saison, a manqué les trois dernières sorties du Betis et le dernier rendez-vous en Equipe Nationale pour cause de blessure.

