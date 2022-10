C’est une triste nouvelle. Oumar Ndiaye, défenseur central de 28 ans a perdu la vie suite à une crise cardiaque. Le site officiel du club où il évoluait l’US Chauny a annoncé la nouvelle et informe qu’une cagnotte est en cours pour le rapatriement de son corps au Sénégal.

C’est bien une mauvaise surprise pour ses coéquipiers qui l’ont vu pour la dernière fois ce dimanche 2 octobre à 15 heures lors de la belle victoire de son club (3-0). « Il a fait un gros match et a grandement contribué à notre premier clean sheet de l’année », salue le capitaine chaunois Allan Rigeasse.

Quelques instants plus tard, Oumar N’Diaye est décédé subitement, vers 20 heures, d’une crise cardiaque, à l’âge de 28 ans. « Tout allait bien et le soir il avait mal au torse. Peu de temps après, il a fait un malaise », précise Mohamed Fall, milieu défensif de l’OSQ. En plus d’être proche du joueur, il raconte : « Encore en juin, on partait au Sénégal ensemble. À chaque mercato, avant de signer dans un club, il m’appelait. C’était comme un frère, un cousin».

Secouée par cette disparition tragique, l’US Chauny a d’ores et déjà annulé sa séance d’entraînement prévue ce lundi 3 octobre. Les joueurs doivent se réunir ce mercredi 5 octobre pour décider de l’hommage à rendre à Oumar N’Diaye. « On va tous laisser nos primes de match pour la famille », annonce déjà Allan Rigeasse. « J’ai eu Steven (Blondeaux, le coach adjoint) au téléphone, pour l’US Chauny la saison est limite terminée. Il va falloir être fort mentalement pour se relever », souligne Mehdi Ibba.

wiwsport.com avec L’Aisne Nouvelle