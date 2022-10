Vainqueur de son cinquième combat en MMA face au russe Batradz Gzzzaev, Reug-Reug est revenu sur son succès, son quatrième depuis ses débuts. Pour la sensation de la lutte sénégalaise, son adversaire n’avait aucun moyen de le battre.

À Singapour à l’occasion du One 161, Reug-Reug qui faisait son retour après 17 mois d’absence, a enregistré un succès. C’est au deuxième round que le Sénégal a réussi à mettre à terre Batradz Gzzzaev. Un succès qui confirme la bonne préparation du lutteur sénégalais. Ce dernier estime qu’il avait bien étudié le Russe, invaincu avant son revers face à Reug-Reug.

« Je savais que mon adversaire était un adepte de la lutte. Oui, la lutte n’est pas comme la nôtre. Mais il y a une grande différence. Par exemple, eux, à l’occurrence mon adversaire est très fort dans les duels au sol. Et présente beaucoup de lacunes au coup de poing. Nous nous sommes préparés en conséquence. Je savais qu’il allait essayer de prendre mon pied pour tenter de me mettre à terre, je l’ai donc empêché. On pouvait même faire 5 rounds, mais jamais il ne réussirait à me battre. Il n’avait aucun moyen. J’étais prêt sur tous les plans. Et cela, je le dois à mon staff qui a bien étudié mon adversaire », déclare Reug-reug dans un live après son combat.

Le lutteur de Thiaroye et futur adversaire de Sa Thies n’a pas manqué d’évoquer ses ambitions. « Je dois redoubler d’effort, respecter davantage mes entraînements. J’ai déjà oublié cette victoire. Je me focalise désormais sur mes prochains défis. Je vise loin, les ambitions dépassent ce combat. Je veux être l’un des plus grands champions de cette discipline », déclare Oumar Kane qui lance ainsi un avertissement à Sa Thies.

wiwsport.com