En déplacement à Sassuolo pour le compte de la 8e journée de Salernitana s’est lourdement inclinée (0-5). Boulaye Dia était pourtant titulaire côté grenat.

La Salernitana n’y arrive plus véritablement. Depuis sa victoire 4-0 contre la Sampdoria le 20 août dernier, le club de Salerne enchaîne les contre-performances, et celle de ce dimanche 2 octobre restera sans doute l’une des plus cuisantes de la saison. En effet, à l’occasion de la 8e journée de Serie, les hommes de Davide Nicola ont pris une cinglante défaite à Sassuolo (5-0).

Boulaye, titularisé, et ses partenaires n’ont ou presque pas existé dans ce match. Sassuolo a très tôt pris les devants grâce au Français Armand Lauriente (1-0, 12e). Andrea Pinamonti a doublé la mise (2-0, 39e, s.p). Puis, en seconde période, les locaux ont parfaitement déroulé grâce à Kristian Thorstvedt (3-0, 53e), Abdou Harraoui (4-0, 76e) et Janis Antiste (5-0, 90e+2).

Avec ce revers, le deuxième consécutif, la Salernitana est reléguée à la 14e place de Serie A.

wiwsport.com