8 ans après avoir quitté Créteil pour le championnat belge où il s’était engagé avec plusieurs formations, Ibrahima Seck fait son retour en France. Il arborera désormais maillot de son ancien club, la durée de son contrat n’a pas été précisée.

Le club val-de-marnais redeviendra le quotidien du milieu de terrain défensif, Ibrahima Seck. Le joueur sénégalais de 33 ans a décidé de rejoindre l’entité de National 2 (groupe B) après plusieurs années passées en Belgique entre Waasland-Beveren, KRD Genk et SV Zulte-Waregem. L’ancien international U23 sénégalais qui a notamment pris part aux JO Londres 2012 avait auparavant séjourné à Créteil de 2012 en 2015.

«C’est avec beaucoup de fierté et de plaisir que je vous annonce mon retour à l’US Créteil. Le projet du club est plus ambitieux et de qualité, ma volonté pour ce club est devenue de plus en plus grande. Je tiens à remercier le président, son staff, le staff technique et tout ce qui m’ont accueilli», affirme le joueur de 33 ans, propos postés sur le compte officiel Instagram de l’US Créteil. Ibrahima Seck est passé par Yakaar de Rufisque avant d’aller à l’Hexagone avec Epinal puis Créteil.

wiwsport.com