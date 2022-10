«Cette décision historique est un acte honorifique pour magnifier le parcours exceptionnel de Mame Maty Mbengue et ancrer davantage sa mémoire dans l’histoire du basketball sénégalais», informe la Fédération sénégalaise de basket.

Mame Maty Mbengue a intégré la grande famille de FIBA Hall of Fame. Une marque de reconnaissance pour cette dame qui a tout donné au sport et au basket. Sur les parquets d’Afrique et du monde, elle portait avec charme le dossard 15 de l’équipe nationale féminine de basket.

Le palmarès de la joueuse est plus qu’élogieux : cinq fois médaillée d’or à l’Afrobasket (1984, 1990, 1993, 1997, 2001), deux fois médaillée d’or aux Jeux Africains (1995, 1999), 3 fois MVP de l’Afrobasket (1993, 1997, 2000), médaillée d’or aux Jeux de la Francophonie en 1997. Reine du Basket en 1990, elle a été élue joueuse du Cinquantenaire de FIBA Afrique.