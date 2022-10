Le sélectionneur des Lions a réagi après le sacre de son équipe à la Coupe COSAFA Beach Soccer 2022 contre l’Egypte.

En très bon anglais, le sourire au visage, Mamadou Diallo a livré ses derniers mots en public en marge de la troisième édition de la COSAFA Beach Soccer 2022. Le sélectionneur des Lions s’est exprimé à l’issue de la finale renversante face aux Pharaons d’Egypte (5-3). Il dédie se trophée aux Sénégalais mais également à Youssou Ndour qui fête ses 63 ans ce samedi.

« Tout d’abord, nous remercions la COSAFA, mais également les Sénégalais qui sont venus nous supporter. Vous savez, aujourd’hui, c’est l’anniversaire du meilleur chanteur au monde, Youssou Ndour, un grand homme qui a beaucoup œuvré pour le Sénégal. Ce trophée est pour lui, pour le peuple sénégalais et pour la Fédération Sénégalaise de Football. », savoure celui qui remporte son premier titre en tant que sélectionneur principal des Lions Beach Soccer.

Pour parler du match, le sélectionneur de 51 ans a tenu à saluer l’état d’esprit de ses troupes. « J’ai vu beaucoup de caractère en mon équipe. Ils ont été menés 2-0 mais se sont battus pour gagner. C’est la très bonne meilleure chose que je retiens dans ce match. Cette rencontre nous est la preuve que rien ne sera facile lors de la CAN. Je suis content de mes joueurs. Ils ont démontré aujourd’hui qu’il aime leur pays. C’est le plus important quand vous jouez en Equipe Nationale. »

Pour finir, Mamadou Diallo estime que cette rencontre face aux Pharaons d’Algérie servira d’expérience pour la CAN. « Gagner ce trophée est important parce que nous irons à la Coupe d’Afrique dans une vingtaine de jours. Il était important de montrer l’exemple que le Sénégal peut gagner encore la CAN et, ici, les joueurs ont démontré cela. Nous irons au Mozambique pour faire de même. »

wiwsport.com