Il a l’habitude de remporter des trophées individuelles en compétition. Pour sa première participation à la Coupe Cosafa, Al Seyni Ndiaye remporte le titre de meilleur gardien du tournoi.

Il porte les succès de ses coéquipiers. Al Seyni Ndiaye figure emblématique du Beach Soccer africain réussit toujours de bonnes prestations dans les compétitions. Il avait annoncé la couleur de ses bonnes performances individuelles en remportant le titre d’homme du match lors de la victoire contre l’Afrique du Sud. Avec deux buts inscrits, il se positionnait comme favori pour le trophée meilleur gardien de la CAN.

Six fois meilleur gardien de la CAN, Al Seyni connaît le chemin de la réussite. En finale, ce dimanche, face à l’Egypte, il a eu la capacité de se rebiffer alors que le Sénégal était mené au score et sur une faute de lui, il concédait un penalty. Quelques minutes plus tard, il stoppait un penalty de l’adversaire pour relancer son équipe.

Al Seyni Ndiaye, le capitaine des Lions a soulevé ce dimanche 1re octobre 2022 le trophée du tournoi et celui de l’équipe fair-play pour le Sénégal.

wiwsport.com