Après un jour de repos, les Lions retrouvent le South Beach Arena ce vendredi matin. Ils vont disputer la première affiche des demi-finales de la coupe COSAFA.

Le Sénégal rencontre l’Ouganda à 8H30. Les Sand Cranes ont terminé deuxième du groupe B alors que le Sénégal a fait un carton plein dans le groupe A et est resté durant toute la phase des poules à la première place.

Ce match servira aussi de préparation pour la CAN. En effet, les deux adversaires du jour vont aussi se rencontrer lors de la phase des poules. Ils partagent ensemble le groupe B.

« Nous sommes champions d’Afrique et nous avons besoin de le prouver demain sur le terrain. A ce stade de la compétition, c’est une CAN vu que toutes les équipes en demi-finale sont qualifiées pour la CAN. Il faut prendre les choses comme cela » a déclaré le coach Mamadou Diallo à la veille du match. Notons que l’Egypte fera face au Mozambique pour le second match prévu à 10H.

« Ce sera un bon test avant la CAN de jouer l’Ouganda » ajoute le technicien qui prépare avec ce tournoi la CAN. Rappelons que le Sénégal avait battu l’Ouganda lors de son premier match de la CAN 2021 (5-1). Tout comme le Sénégal, l’Ouganda est aussi invité.