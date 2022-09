Sans surprise, l’Equipe Nationale su Sénégal s’est qualifiée en finale de la Coupe COSAFA 2022 en remportant la première demi-finale face à l’Ouganda.

Les Lions continuent d’imposer leur suprématie au South Beach Arena. Face à l’Ouganda ce matin, en ouverture pour les demi-finales, ils ont largement dominé le débat. Le Sénégal n’a pas encaissé de but lors de la première période (5-0). Un assez bon début pour faire le plein en confiance. Il faudra attendre 6 minutes encore de la seconde période pour voir le premier but des Sand Cranes (6-1).

Mais le Sénégal creuse encore l’écart à la fin de ce round (8-1). Les Ougandais ont fait trembler la défense sénégalaise lors du dernier tiers avec deux buts inscrits mais sans vraiment la faire peur, puisque Mamour Diagne et ses coéquipiers s’imposent largement à la fin (10-3).

Auteur d’un triplé, Mandione Diagne est élu homme du match pour la deuxième fois. Mamour Diagne et Souleymane Coly ont réussi un doublé. Issa Laye Sene, Mamadou Sylla et Mandione Mbaye ont inscrit un but chacun.

Invité pour la première fois à disputer la coupe COSAFA, le Sénégal est la première équipe qualifiée pour la finale. Les Lions vont rester en tribunes pour regarder leur futur adversaire jouer. Ce sera le Mozambique ou l’Egypte en finale. Notons que les quatre demi-finalistes de cette 3e édition sont qualifiés pour la CAN 2022 qui démarre le 21 octobre prochain.

wiwsport.com