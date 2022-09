Troisième adversaire du Sénégal à la Coupe du Monde, l’Equateur n’est pas totalement sûr de sa présence au Qatar. D’autant plus que le TAS a reçu deux recours dans l’affaire Byron Castillo.

À 50 jours du début de la Coupe du Monde au Qatar, la participation de l’Equateur n’est pas totalement actée. En effet, ce vendredi, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a annoncé avoir enregistré un recours de la Fédération Chilienne de Football contre la décision de la FIFA d’autoriser l’Équateur à disputer la Coupe du Monde malgré les allégations selon lesquelles il aurait aligné un joueur inéligible (Byron Castillo).

Pourtant, il y a seulement deux semaines, la FIFA avait rejeté en appel une nouvelle plainte venue du Chili. Sauf que La Roja ne compte pas lâcher si facilement et a emmené l’affaire au niveau du TAS. D’autant plus qu’elle a du soutien puisque le Tribunal Arbitral du Sport a annoncé avoir aussi reçu et surtout accepté un appel de la Fédération Péruvienne (FPF), dont l’équipe nationale n’est pas qualifiée au Mondial.

Une décision dans cette affaire est attendue d’ici le 10 novembre, quelques jours avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde le 20 novembre. Ainsi, on sera définitivement fixé si l’Equateur sera présent ou non au Qatar.

wiwsport.com